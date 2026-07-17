Россиянам объяснили, что происходит с зарплатной картой после увольнения

После увольнения зарплатная банковская карта сотрудника становится его личной дебетовой. Это предусматривается договором, который банк заключает непосредственно с клиентом, работодатель же в этом случае выступает в роли плательщика, объяснил в беседе с RT рассказал директор финансовой компании Павел Анисимов.

Таким образом, увольнение не приводит к блокировке карты – впоследствии бывший сотрудник имеет право использовать ее для переводов, расчетов, подключать к различным сервисам и так далее.

В то же время важно учитывать, что увольнение может привести к смене тарифа. Так, в рамках зарплатного проекта работнику могли предоставляться различные льготы – например, повышенный кэшбек, особые условия по кредитным и депозитным ставкам, отметил Анисимов. Как правило, сотрудника предупреждают об этом – соответствующее уведомление должно прийти из банка через два-три месяца после увольнения. В том числе меняются условия обслуживания, СМС-информирования и так далее.

Специалист порекомендовал после завершения трудового договора уточнить условия использования зарплатной карты в приложении банка и либо остаться на новом тарифе, либо поменять его.

Блокировать карту работодатель не имеет права – у него просто нет доступа к счетам сотрудников, заключил эксперт.

До этого эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова рассказала, что закон не запрещает использовать кредитную карту как зарплатную, однако некоторые банки могут ограничивать такую возможность. Важно понимать, что зарплата перечисляется именно на счет, а не на саму карту. Если на кредитке есть собственные деньги, сначала тратятся они, а затем заемные средства, подчеркнула аналитик.

В Госдуме ранее предложили запретить привязку банковских карт для пробных подписок.