Священник четыре раза изнасиловал 17-летнюю девушку

В Мексике священника заподозрили в изнасилованиях 17-летней девушки. Об этом сообщает EWTN News.

Все началось с того, что мать обнаружила в телефоне дочери непристойную переписку с абонентом, записанным как «Winnie Poo». После этого девушка призналась ей, что под этим именем скрывается священник, который четыре раза принуждал ее к близости.

Подозреваемого арестовали, дополнительное расследование по факту случившегося будет длиться два месяца. Кроме того, инициировано каноническое расследование — архиепархия выразила поддержку жертве и пообещала воздерживаться от преждевременных суждений до окончания разбирательства. Имя священника до окончания расследования также не будет раскрываться.

Ранее сообщалось, что помощник священника установил в женском туалете церкви камеру и снимал детей.