Помощник священника установил в женском туалете церкви камеру и снимал детей

В США мужчина установил камеру в женском туалете и снимал детей на видео

Помощник священника в США установил в женском туалете церкви камеру и снимал детей, пишет New York Post.

По данным полиции, 59-летний Чарльз Бартон Лукас был задержан после того, как на его рабочем ноутбуке обнаружили папку с видеозаписями, содержащими изображения женщин и несовершеннолетних девушек, снятые без их ведома. Расследование началось после обращения представителей компании, где работал подозреваемый. Сотрудники IT-отдела обнаружили на корпоративном устройстве файлы с подозрительным содержанием и передали информацию правоохранительным органам.

В ходе проверки следователи установили, что часть видеозаписей была сделана в помещениях церкви в городе Фрутленд-Парк. По версии полиции, скрытые камеры были установлены в раздевалках и туалетах. После получения информации офицеры осмотрели указанные помещения. Однако к моменту проверки оборудование, предположительно использовавшееся для съемки, уже было демонтировано или убрано.

Согласно материалам дела, Лукас занимал в церкви должность, связанную с административным надзором за объектом. Он был арестован, однако позже был освобожден под залог в размере $25 тысяч до дальнейших судебных разбирательств.

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