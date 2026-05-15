Каждый второй россиянин готов заменить чиновников искусственным интеллектом

Каждый второй экономически активный россиянин положительно оценивает перспективу замены чиновников и депутатов искусственным интеллектом. Это показало исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как и в прошлом году, каждый пятый россиянин (21%) однозначно за то, чтобы алгоритмы выполняли функции госслужащих, еще 34% — скорее поддерживают эту идею. Противников — 45% (28% — относятся скорее отрицательно, 17% — однозначно отрицательно). В комментариях сторонники настаивают: «ИИ не подвержен коррупции и усталости»; «Это повысит эффективность и нивелирует субъективизм». Противники возражают: «Все боты, с которыми я сталкивался, только усложняют получение услуги»; «Замена человека в решении некоторых вопросов невозможна — бот мыслит слишком просто и начинает предлагать ерунду»; «Алгоритмы будут натренированы плохо, а вместо одних чиновников придут другие с доступом к настройкам». Звучат и опасения: «Не с кого будет спросить, если что»; «Проблема ИИ в сферах с высокой ответственностью — кого сажать в тюрьму за фатальные ошибки?»

Мужчины значительно чаще женщин одобряют цифровую замену (61 и 49% положительных ответов соответственно). Среди граждан с высшим образованием доля положительных ответов (59%) больше, чем среди тех, кто окончил среднее профессиональное учебное учреждение (46%). С ростом уровня доходов растет и уровень одобрения: среди россиян, зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, 55% «за», а среди получающих от 150 тысяч — уже 68%. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников ИИ в госорганах: опрошенные 45+ положительных ответов дали 63%, а среди молодежи до 35 лет таких только 50%.

Что касается депутатов — вопрос ставился о замене части их мест алгоритмами, которые анализируют данные об избирателях для отстаивания интересов граждан — здесь общая поддержка составила 54% (25% — однозначно за, 29% — скорее). Однозначно против замены — 15%, скорее отрицательно — 31%. Итоговый перевес сторонников небольшой: 54% против 46%.

Поддерживающие идею говорят: «ИИ хотя бы будет честным»; «ИИ может учитывать мнение миллионов без накруток и популизма». Противники парируют: «Искусственный интеллект выполняет те указания, которые ему дадут создатели»; «Как ИИ узнает о моих интересах без личного общения? По цифровому следу? Тогда это уже слежка»; «ИИ не может отвечать за ошибки».

Мужчины одобряют замену депутатов чаще женщин (62% против 46%), а россияне с доходом от 150 тысяч рублей чаще тех, кто получает меньше. Чем старше участники опроса, тем чаще они поддерживают инициативу.

