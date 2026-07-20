Жители российского города около месяца пили опасную для здоровья воду

В Кузбассе горожане около месяца пили опасную для здоровья воду

В Кузбассе жители города около месяца пили воду, которая оказалась опасной для здоровья. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, с декабря по январь в Тайгинском городском округе коммерческая организация снабжала жителей холодной водой, непригодной для питья. Концентрация вредных химических веществ в ней значительно превышала допустимые нормы — обвиняемые знали об этом, но скрыли эти данные от населения.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту работы и жительства директора, технического директора и его заместителя. Всем троим предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 237 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Стражи порядка провели допросы свидетелей и специалистов, расследование поставили на контроль в аппарате следственного управления.

Ранее сообщалось о задержании бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры за получение взятки.