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Подросток из Мончегорска украл у отца сейф

В Мурманской области подросток стащил у отца сейф
Shutterstock

В Мурманской области подросток украл у отца сейф с деньгами и ценностями на 700 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 15-летний школьник стащил из квартиры своего отца сейф, в котором находились деньги и ценности. Украденное он потратил на личные нужды. Когда о пропаже стало известно, отец подростка обратился в правоохранительные органы.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого в Мурманской области 43-летний сын украл у 68-летнего отца все накопления, мужчина полтора месяца переводил деньги со счета родителя через мобильное приложение. Все 8 миллионов он потратил на ставки в онлайн-казино и полностью проиграл. Подозреваемый признал вину, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее дочь устроилась на работу к отцу и украла $2,5 млн.

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