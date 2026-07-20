Россиянин задавил двух женщин на пляже и скрылся

На Сахалине снегоболотоход сбил двух женщин, они не выжили

На юге Сахалина в ночь на 18 июля снегоболотоход задавил двух женщин. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Трагедия произошла на пляже залива Мордвинова в районе села Охотское Корсаковского района. По данным следствия, водитель без номеров на снегоболотоходе совершил наезд на 42-летнюю и 58-летнюю женщин и скрылся, бросив транспортное средство. Женщины получили несовместимые с жизнью травмы.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Решается вопрос о его заключении под стражу, уточнили в ведомстве.

До этого в Ленинградской области мужчина перепутал газ с тормозом и задавил собственную жену. 48-летний водитель сдавал назад и не справился с управлением. Автомобиль вылетел через бордюр на газон, где стояла 54-летняя супруга. От полученных травм женщина не выжила. Супруги прожили в браке более 16 лет. Водителя отпустили под обязательство о явке.

Ранее кусок кровли едва не задавил людей на парковке.