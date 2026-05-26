Кусок кровли едва не задавил людей на парковке, и это попало на видео

в Свердловской области кусок кровли едва не раздавил людей на парковке

В Свердловской области кусок кровли обрушился на парковку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент случился в Асбесте на Уральской улице. Молодые люди проходили у магазина «Хозяйка», в этот момент от крыши откололась крупная часть. Девушка заметила это, в последний момент оттащила парня из опасной зоны и спасла ему жизнь», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, что обломки кровли полетели в припаркованные автомобили.

