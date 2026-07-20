Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Госдуме напомнили о праве беременных на оплачиваемые медосмотры

Депутат Селезнев: работодатель обязан оплачивать беременным время медосмотров
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Работодатель обязан предоставлять беременным женщинам время для обязательных медицинских осмотров и диспансеризации с сохранением среднего заработка. Об этом заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев в разговоре с ТАСС.

По словам парламентария, при наличии медицинского заключения о необходимости более легких условий труда работодатель должен перевести беременную сотрудницу на такую работу с сохранением среднего заработка. Если подходящей должности нет, женщину обязаны освободить от выполнения трудовых обязанностей, сохранив за ней зарплату, отметил Селезнев.

Также в Госдуме предложили ввести норму о переводе беременных и родивших сотрудниц на удаленку, закрепив соответствующее право на законодательном уровне. Возможность работать дистанционно позволит женщинам сохранить трудовые условия. Это важная мера для миллионов российских сотрудниц, которые придают большое значение карьерной и трудовой реализации, считает автор инициативы.

Ранее в Госдуме оценили идею ввести гибкий график работы для беременных.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!