В Госдуме напомнили о праве беременных на оплачиваемые медосмотры

Работодатель обязан предоставлять беременным женщинам время для обязательных медицинских осмотров и диспансеризации с сохранением среднего заработка. Об этом заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев в разговоре с ТАСС.

По словам парламентария, при наличии медицинского заключения о необходимости более легких условий труда работодатель должен перевести беременную сотрудницу на такую работу с сохранением среднего заработка. Если подходящей должности нет, женщину обязаны освободить от выполнения трудовых обязанностей, сохранив за ней зарплату, отметил Селезнев.

Также в Госдуме предложили ввести норму о переводе беременных и родивших сотрудниц на удаленку, закрепив соответствующее право на законодательном уровне. Возможность работать дистанционно позволит женщинам сохранить трудовые условия. Это важная мера для миллионов российских сотрудниц, которые придают большое значение карьерной и трудовой реализации, считает автор инициативы.

Ранее в Госдуме оценили идею ввести гибкий график работы для беременных.