В Венесуэле увеличилось количество погибших при землетрясениях

Число погибших во время землетрясений в Венесуэле достигло 5 208 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента страны Хорхе Родригес.

Он отметил, что за последние сутки число погибших возросло на 139, количество спасенных не изменилось. Согласно обновленным данным правительства Венесуэлы, помощь оказана 128 324 семьям, в 107 временных лагерях находятся 23 820 человек, без жилья остались 17 907 жителей. Землетрясение повредило 856 зданий, 190 из которых полностью обрушились.

В ликвидации последствий стихийного бедствия участвуют 30 989 сотрудников спасательных служб, 31 745 добровольцев и 2 278 иностранных спасателей.

На территории страны продолжаются подземные толчки. К настоящему времени зафиксированы 1388 афтершоков.

24 июня на территории Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Эпицентры природных катаклизмов располагались в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. В результате подземных толчков пострадали тысячи человек.

Ранее в Венесуэле произошло новое землетрясение.