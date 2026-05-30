Выявлен неожиданный способ лечения депрессии

Исследователи из Бристольского университета обнаружили, что подавление воспаления может облегчать симптомы устойчивой к лечению депрессии. В небольшом клиническом исследовании пациенты после терапии сообщали об уменьшении тревоги, усталости и выраженности депрессивных симптомов. Работа опубликована в журнале JAMA Psychiatry.

Около трети людей с депрессией плохо реагируют на стандартные антидепрессанты, которые воздействуют на уровень серотонина и других нейромедиаторов. В последние годы ученые все чаще связывают часть случаев депрессии с хроническим воспалением в организме.

Ранее исследования показали, что примерно у трети пациентов с депрессией повышены воспалительные маркеры в крови. Особенно часто с заболеванием связывают интерлейкин-6 — сигнальную молекулу иммунной системы, участвующую в воспалительных реакциях.

Авторы новой работы решили проверить, поможет ли блокировка этого пути уменьшить симптомы депрессии. Для этого они использовали препарат тоцилизумаб — иммунологическое средство, применяемое при ревматоидном артрите.

В исследовании участвовали 30 взрослых пациентов с умеренной или тяжелой депрессией, не ответивших на стандартное лечение антидепрессантами. У всех участников также были признаки хронического воспаления — повышенный уровень С-реактивного белка в крови.

Половина добровольцев получила одну внутривенную дозу тоцилизумаба, остальные — плацебо. В течение четырех недель ученые отслеживали изменения состояния пациентов.

Хотя исследование было слишком небольшим для получения статистически окончательных выводов, исследователи зафиксировали устойчивую тенденцию к улучшению у группы, получавшей препарат. Пациенты сообщали о снижении усталости, улучшении концентрации внимания и аппетита, а также уменьшении чувства бесполезности и внутреннего напряжения. К концу исследования ремиссии достигли около 54% участников из группы тоцилизумаба против 31% в группе плацебо.

При этом наибольший эффект наблюдался у пациентов с более высоким уровнем С-реактивного белка до начала лечения.

Авторы считают, что исследование поддерживает идею «персонализированной психиатрии», при которой лечение подбирается с учетом биологических особенностей конкретного пациента, а не только симптомов заболевания.

