С Ладожского озера пришлось эвакуировать группу туристов, двое пропали

В Ленобласти спасатели эвакуировали с Ладожского озера 12 человек

В Ленобласти сильный ветер вынес группу из 14 человек, которые плыли на лодках из Приозерска по реке Тихая, в акваторию Ладожского озера. Об этом сообщает в «Максе» региональное управление МЧС.

В ведомстве заявили, что трех детей спасатели доставили в поселок Березово, еще одного взрослого и ребенка — в Приозерск, шесть взрослых и ребенок в безопасности ожидали эвакуации на острове Селькамарьянсаари.

В посте говорится, что поиски еще двух человек продолжаются. Этим занимаются местные спасатели и добровольцы.

Утром 19 июля с высоты около 4,2 тыс. м на восточном склоне Эльбруса во время спуска сорвалась связка из двух альпинистов. В ней находились 40-летний Роман и его 11-летний сын. Мужчина получил тяжелые травмы, ребенок не выжил. По информации Telegram-канала Baza, в районе Ачкерьякольского лавового потока оборвалась страховочная веревка, соединявшая альпинистов.

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