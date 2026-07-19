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Общество

На юго-западе США неизвестный открыл огонь по толпе в центре города, есть раненые

В американском Тусоне девять человек пострадали во время стрельбы по толпе
Tucson Police Dept/X

В Тусоне на юго-западе США полицейские остановили вооруженного человека, открывшего огонь по толпе в центре города, пишет The New York Post.

Издание уточняет, что стрельба произошла около 2:00 (12:00 мск) в оживленном районе на улице Ист-Конгресс-стрит. Прибывшие на место полицейские неоднократно требовали от устроившего стрельбу сдаться, однако в итоге им пришлось применить против него табельное оружие.

Подозреваемого доставили в больницу в критическом состоянии. Во время стрельбы были тяжело ранены девять человек, говорится в материале.

В начале месяца во Флориде 21-летняя блогерша не выжила в результате стрельбы по автомобилю. Местные жители района сначала приняли звуки выстрелов за праздничный фейерверк, поскольку нападение произошло сразу после празднования Дня независимости США. Лишь выйдя на улицу, они поняли, что случилось.

Ранее водителя подстрелили на автомойке.

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