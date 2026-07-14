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Автомобили

Мужчина прострелил человека на автомойке

В Татарстане мужчина прострелил ногу водителю на автомойке
Кадр из видео/Соцсети

В городе Альметьевске республики Татарстан произошла стрельба на автомойке. Об этом сообщает Telegram-канал «Альметьевск. Новости».

«В местных соцсетях разошлось видео о том, как некто по фамилии Штарк в детайлинг-центре «Триада» (Альметьевск) устроил конфликт с сотрудниками из-за очередности в мойке автомобиля. Уже немолодому клиенту жаль было терять свое драгоценное время, и поэтому он потребовал обслужить себя вне очереди. Слово за слово, и мужчина открыл огонь из травматического оружия по людям в здании», – говорится в публикации.

По данным канала, нарушитель прострелил человеку ногу, после чего скрылся. Выяснилось, что у стрелка не было лицензии на ношение оружия. Правоохранители установили местонахождение нарушителя и задержали его. Теперь мужчина ждет решение суда.

До этого незнакомцы набросились на машину реанимации в Челябинске. Уличная камера запечатлела инцидент. Одного из нападавших задержали.

Ранее сообщалось, что последние секунды перед жестким столкновением иномарки с байкером попали на камеру.

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