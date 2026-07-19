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Общество

На Оке теплоход наехал на рыбацкую лодку, один человек не выжил

В Нижегородской области теплоход «Валдай» столкнулся с рыбацкой лодкой
Mariusz Bugno/Shutterstock/FOTODOM

На реке Оке в Нижегородской области теплоход «Валдай» столкнулся с рыбацкой лодкой, один человек не выжил. Об этом сообщает в Telegram-канале Приволжская транспортная прокуратура.

В ведомстве заявили, что инцидент произошел днем у деревни Погорелки в Павловском районе, когда теплоход на судовом ходу (в водном пространстве, предназначенном для движения судов и обозначенном на местности или карте) следовал в Нижний Новгород. Судно наехало на рыбацкую лодку. Находившийся там мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Прошлым летом у Владивостока рыбацкий катер протаранил сухогруз, из-за чего три члена экипажа оказались в воде. Столкновение произошло в Уссурийском заливе напротив острова Русский во время сильного тумана. Корабль двигался по своему маршруту, когда перед ним неожиданно появился катер, не отобразившийся на радаре. Никто не пострадал, а упавших за борт быстро вернули на палубу.

Ранее на Москве-реке опрокинулся катер с полицейскими.

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