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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары
Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

На территории Москвы объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, в период с понедельник, 20 июля, по вторник, 21 июля, в столице ожидается до +30°С. Предупреждение действует до 18:00 20 июля.

При этом в Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с грозой. Согласно прогнозу, 20 и 21 июля в отдельных районах региона ожидаются гроза и усиление ветра до 15 м/с. Предупреждение будет действовать с 9:00 понедельник по 21:00 вторника, уточнили синоптики.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что облака и кратковременные дожди придут в Москву и Подмосковье во вторник, 21 июля. По ее словам, в столичном регионе станет облачнее, поскольку к нему приблизится циклон, центр которого будет перемещаться с юга Балтийского моря на северо-западные области России.

Ранее россиян предупредили, почему нельзя красить забор в жару.

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