В Череповце в День металлурга открыли памятник Сталину и Бардину

В День металлурга в Череповце открыли памятник металлургу Ивану Бардину и советскому лидеру Иосифу Сталину, написал на канале в «Максе» губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По словам чиновника, с появлением монумента была «восстановлена историческая справедливость». Эти выдающиеся деятели поспособствовали превращению города в один из крупнейших промышленных центров страны.

«Их (Бардина и Сталина. — «Газета.Ru») деятельность неразрывно связана с созданием Череповецкого металлургического комбината», — написал глава региона.

Он отметил, что в городе есть улица Бардина, а памятника ему до сих пор не было. Идея установки монумента в честь металлурга родилась у Совета ветеранов Череповца.

В прошлом году на станции «Таганская» московского метро вновь установили исторический барельеф, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В центре композиции изображен Сталин в окружении людей с букетами цветов. Воссозданная скульптура стала точной копией оригинала, который находился на станции до 1966 года.

Ранее памятник Ленину выставили на продажу в Бурятии.