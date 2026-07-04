Памятник Ленину выставили на продажу в Бурятии

В Бурятии памятник Ленину продают за 300 тысяч рублей

Житель Бурятии выставил на продажу памятник Ленину, монумент высотой более двух метров сельчанин продает за 300 тысяч рублей. Об этом сообщает «Байкал-Дейли».

Объявление появилось на одном из сайтов и набрало более двух тысяч просмотров. Продавец описывает товар как уникальный экземпляр. Фигура вождя мирового пролетариата высотой 2,3 метра изготовлена из дюраля и покрыта серебряной краской «металлик» для придания «футуристического блеска».

Владелец памятника просит за него 300 тысяч рублей, авто объявления считает, что Владимир Ильич идеально впишется в строгий ландшафт парка или станет главным арт-объектом загородного участка. Местонахождение монумента — один из районов Бурятии.

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