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Общество

Памятник Ленину выставили на продажу в Бурятии

В Бурятии памятник Ленину продают за 300 тысяч рублей
Авито

Житель Бурятии выставил на продажу памятник Ленину, монумент высотой более двух метров сельчанин продает за 300 тысяч рублей. Об этом сообщает «Байкал-Дейли».

Объявление появилось на одном из сайтов и набрало более двух тысяч просмотров. Продавец описывает товар как уникальный экземпляр. Фигура вождя мирового пролетариата высотой 2,3 метра изготовлена из дюраля и покрыта серебряной краской «металлик» для придания «футуристического блеска».

Владелец памятника просит за него 300 тысяч рублей, авто объявления считает, что Владимир Ильич идеально впишется в строгий ландшафт парка или станет главным арт-объектом загородного участка. Местонахождение монумента — один из районов Бурятии.

До этого в Якутии открыли девятый памятник Сталину.

Ранее в МИД РФ прокомментировали кражу памятника Пушкину в Германии.

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