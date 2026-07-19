Сорвавшихся с Эльбруса отца и сына не могут вытащить спасатели

Mash: спасатели не могут достать сорвавшихся с Эльбруса отца с 11-летним сыном

Спасатели не могут вытащить сорвавшихся с Эльбруса мужчину с 11-летним сыном. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Романа М., который сорвался с Эльбруса вместе с 11-летним сыном, не могут достать спасатели из-за сложной местности. Мужчина с переломанными ребрами и коленями продолжает ждать помощи», — говорится в посте.

Как выяснил канал, мужчина был любителем и мечтал покорить все точки горы. В прошлом году был на северной точке вместе с ребенком. В этом гожу выбрал восточную, считающуюся самой сложной, подчеркнули журналисты.

Кроме того, как пишет Mash, во время подъема Роман встретил другого туриста с 14-летним сыном — тот спускался вниз и сказал, что дальше идти опасно, однако Роман с сыном продолжили восхождение.

Утром 19 июля спасателям поступило сообщение о том, что с высоты около 4200 метров сорвалась связка из двух альпинистов. Одним из них оказался 11-летний школьник — он получил несовместимые с жизнью травмы. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский альпинист остался без пальцев из-за сбежавшего гида в Гималаях.