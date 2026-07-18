Россиян предупредили о новой схеме мошенников, связанной с оплатой счетов

В мессенджерах распространяется новая схема мошенничества, связанная с оплатой электроэнергии. Об этом предупредил РИА Новостизаслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Злоумышленники используют подменные номера с префиксом 916 и отправляют сообщения от имени несуществующего центра расчетов МЭС. В тексте говорится о начислении штрафа за просрочку платежа и предлагается перейти по ссылке для проверки состояния счета.

Юрист пояснил, что ссылка ведет на фишинговый сайт, который взламывает аккаунт пользователя. Спустя некоторое время после перехода по ссылке жертве начинают звонить мошенники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов.

По словам Соловьева, цель злоумышленников — склонить человека к незаконным действиям, используя полученные данные. Специалист порекомендовал россиянам не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и проверять информацию о задолженности только через официальные каналы энергоснабжающих организаций.

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