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Общество

В Золотое кольцо России вошел новый город

Тверь официально включена в Золотое кольцо России
Telegram-канал «Тверская область. Официально»

Тверь официально вошла в состав Золотого кольца России (знаменитый туристический маршрут, объединяющий древние русские города), написал на канале в «Максе» врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

Он объявил об этом на праздновании Дня города.

«Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас!» — отметил глава области.

Он добавил, что новый статус важен для города с точки зрения туризма, развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни людей.

До этого исследование показало, что короткие поездки на выходные стали главным туристическим трендом среди россиян летом. По данным исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», спрос на поездки с пятницы и субботы по воскресенье в июне и июле вырос на 5% год к году.

Ранее «Газета.Ru» протестировала Belgee X70 в семейном путешествии по Золотому кольцу.

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