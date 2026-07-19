В Индии оползни привели к трагедии

ANI: оползни произошли на востоке Индии, 8 человек не выжили, 12 пострадали

На востоке Индии из-за оползней пострадали 12 человек, еще восемь не выжили. Об этом пишет агентство ANI о ссылкой на заместителя комиссара округа штата Мон Венни Коньяка.

Уточняется, что оползни были спровоцированы постоянными сильными дождями в нескольких районах округа Мон. По данным агентства, спасатели достали из-под завалов тела только четырех человек. Осадки начались в ночь на 19 июля, следует из сообщения.

17 июля на юго-западе Китая, в Пэншуй-Мяо-Туцзяском автономном уезде (город Чунцин), произошел масштабный сход оползня. Обвал горных пород и грунта, зафиксированный в пятницу в 9:08 по местному времени (4.08 мск), привел к разрушению более десяти жилых построек, расположенных у подножия склона. Для проведения спасательных работ было мобилизовано свыше 800 специалистов, писало издание «Жэньминь жибао». Из опасной зоны в общей сложности эвакуировали более 1100 местных жителей.

Стихийное бедствие также привело к повреждению трех опор линий электропередачи, из-за чего в районе возникли перебои с электричеством. Для ликвидации последствий были задействованы мобильные установки аварийного энергоснабжения.

Ранее россиян предупредили, что мощные наводнения в стране будут случаться чаще.