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Общество

В Кабардино-Балкарии туристка упала с обрыва

МЧС: туристка не выжила в результате падения с обрыва в урочище Джилы-Су
МЧС РФ по КБР

Туристка упала в обрыв в урочище Джилы-Су Зольского района Кабардино-Балкарии. Об этом сообщило республиканское управление МЧС России в канале в мессенджере «Макс».

«В урочище Джилы-Су Зольского района, возле водопада Султан, туристка из Свердловской области оступилась и упала в обрыв. К сожалению женщина получила травмы несовместимые с жизнью», — говорится в посте.

В МЧС добавили, что после произошедшего были организованы поисковые работы. Информация о произошедшем уточняется.

13 июля в Дагестане в результате падения автомобиля с 10-метрового обрыва пострадали две девочки. По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел в Ботлихском районе на 51-м километре автодороги Грозный — Ботлих — Хунза — Араканская площадка. 29-летний местный житель управлял машиной «ВАЗ 11183». В один момент он съехал на встречную полосу, после чего упал в обрыв высотой 10 метров.

Ранее в Севастополе женщина выжила, сорвавшись с 10-метрового обрыва.

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