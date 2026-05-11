В Севастополе женщина выжила, сорвавшись с 10-метрового обрыва

В Севастополя эвакуировали женщину, которая сорвалась с 10-метровой высоты на мысе Фиолент и получила травмы, пострадавшую госпитализировали. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Инцидент произошел в районе остановки «Маяк». Очевидцы позвонили в спасательную службу и сообщили, что женщина сорвалась со склона во время спуска к морю. Туристка оступилась и упала с высоты около 10 метров на скальную полку, женщина получила различные травмы.

Спасатели аккуратно спустились к пострадавшей, уложили ее на специальные носилки и начали эвакуацию. Подъем на высоту около 70 метров проходил в сложных условиях, скальный рельеф был крайне неудобным для транспортировки, а на улице уже стемнело. Женщину удалось доставить в безопасное место, ее передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

До этого в Таиланде туристы из России упали в океан во время полета на парашюте. Во время падения инструктор-таец пытался увести парашют в сторону, чтобы купол не накрыл их сверху. Девушка выплыла сама, нахлебавшись воды. Ее мужа спасли тайцы, которые в этот момент проплывали рядом на гидроцикле.

Ранее туристка делала фото и упала в море со смотровой площадки на скале.

 
