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Общество

Стали известны подробности о напавшем на россиянку в Грузии

Shot: семья напавшего на туристок из РФ грузина не замечала за ним подобного
Telegram-канал «Baza»

Подозреваемым в нападении на русскоговорящую девушку в грузинской Кахетии оказался 30-летний местный житель. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, мужчина прибыл в отель на празднование свадьбы своего младшего брата.

Родственники охарактеризовали задержанного как мужчину, который до этого «вел себя примерно» и агрессивного поведения за ним раньше не замечали.

Как утверждают члены семьи, девушки на балконе выливали на гостей торжества воду и вино. Также из-за этих действий пострадала аппаратура диджея.

Инцидент произошел на территории отеля. Мужчина ворвался к русскоговорящим девушкам в номер и избил одну из них. По словам подруги, имениннице сломали нос.

Она также отрицает обвинения. По версии девушек, они открыли на балконе третьего этажа шампанское и капли напитка действительно могли упасть вниз, но агрессивно они себя не вели.

Затем к ним зашли сотрудники отеля и рассказали, что оборудование диджея повреждено. Позже в номер пришел и сам агрессивный мужчина. Вскоре его задержали.

Ранее подруга пострадавшей в Кахетии россиянки рассказала подробности о конфликте.

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