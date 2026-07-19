В МВД Грузии прокомментировали нападение на туристку в отеле Кахетии

РЕН ТВ: свидетели заявили, что пострадавшие в Грузии туристки проявляли агрессию

Компания пострадавшей в грузинской Кахетии девушки якобы оскорбляла других отдыхающих. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали свидетели, иностранки делали неприятные высказывания в адрес гостей свадьбы и облили водой аппаратуру. После этого один из участников применил силу.

Как сообщает Baza со ссылкой на МВД Грузии, каких-либо официальных подтверждений агрессии со стороны россиянок нет.

По факту инцидента, как рассказали в полиции, начали расследование. В действиях участников произошедшего усмотрели признаки умышленного причинения легкого вреда здоровью.

«В случае признания виновным фигуранту дела может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в отеле, куда компания девушек приехала отмечать день рождения одной из них. По словам подруги пострадавшей, они открыли на балконе шампанское, но его брызги упали вниз, где проходила свадьба.

Позже к ним пришла служба безопасности отеля. По их словам, напиток повредил работу аппаратуры диджея.

Вскоре к девушкам ворвался незнакомец. Он говорил, что туристки якобы испортили свадьбу его брату. Во время конфликта он ударил именинницу. У девушки сломан нос.

Ранее сообщалось о задержании в Грузии мужчины, напавшего на туристку из России в гостинице.