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Общество

Россиянам рассказали, как выбрать питьевую воду

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору бутилированной воды
Виталий Тимкив/РИА Новости

При выборе воды в бутылках следует обращать внимание на три главных критерия: маркировку, внешний вид тары и этикетку. Подробно об этом рассказывает пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, на бутылке должен быть квадратный Data Matrix код. Просканируйте его через приложение «Честный знак».

«Это поможет узнать, легален ли товар, а также получить информацию о производителе, сроке годности и полном составе», — сказано в публикации.

Крышка бутылки должна быть плотно закручена, защитное кольцо или пломба — целые. На этикетке должны быть регистрационные данные, информация об источнике, химическом составе и назначении (питьевая, лечебная или столовая).

Вода должна быть прозрачной, без осадка и посторонних частиц, заключили в Роспотребнадзоре.

До этого эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра (EMC) рассказала о другом популярном летом продукте — мороженом. По ее словам, полностью «полезного» в медицинском смысле мороженого не существует — все-таки это десерт, в котором обычно есть сахар, жиры и довольно много калорий. Однако самым безобидным вариантом считается классическое молочное или сливочное мороженое с максимально простым составом

Ранее россиянам объяснили, чего не должно быть в составе качественного мороженого.

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