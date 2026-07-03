Врач назвала самое безобидное мороженое

Полностью «полезного» в медицинском смысле мороженого не существует — все-таки это десерт, в котором обычно есть сахар, жиры и довольно много калорий.

Однако самым безобидным вариантом считается классическое молочное или сливочное мороженое с максимально простым составом, рассказала «Газете.Ru» Елена Островская, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра (EMC).

«Основа такого мороженого — молоко или сливки, а значит, белок, кальций и молочные жиры. Кроме того, молочные продукты богаты триптофаном — аминокислотой, которая участвует в синтезе серотонина и мелатонина — веществ, влияющих на настроение и качество сна», — объяснила она.

Многие считают фруктовый лед более полезной альтернативой сливочному мороженому, но это не всегда так. Жира в нем действительно меньше, а вот сахара может быть довольно много.

«Выбирая мороженое, стоит обращать внимание не на яркие надписи на упаковке, а на состав. Чем короче и понятнее список ингредиентов, тем лучше. В идеале в основе должно быть молоко или сливки, а не сиропы, ароматизаторы и заменители молочного жира», — отметила специалист.

Если сахар, сироп глюкозы, фруктозный сироп или другие подсластители стоят в начале списка ингредиентов, скорее всего, их в продукте много.

«Также следует насторожиться при виде слишком ярких, кислотных цветов — особенно синего, ярко-зеленого или насыщенно-фиолетового мороженого. Обычно это говорит о большом количестве красителей и ароматизаторов», — предупредила врач.

Сейчас в продаже можно встретить мороженое со сниженным содержанием сахара или протеиновые варианты с повышенным содержанием белка. Для людей, которые следят за рационом, это может быть неплохим компромиссом.

«Но важно помнить, что даже такие десерты не всегда оказываются менее калорийными: вкус и текстуру производители иногда компенсируют подсластителями, ароматизаторами и другими добавками», — отметила она.

Здоровому человеку небольшая порция мороженого время от времени не навредит.

«Главное — не заменять им полноценный прием пищи, смотреть на состав. Людям с сахарным диабетом, хроническим панкреатитом и некоторыми нарушениями обмена веществ к мороженому стоит относиться осторожнее — и учитывать количество сахара и жирность продукта», — резюмировала врач Островская.

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