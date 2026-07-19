Члены батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) принимают участие в захвате храмов Украинской православной церкви (УПЦ) за денежное вознаграждение. Об этом ТАСС заявил украинский и российский православный писатель и публицист, член совета движения «Другая Украина» Ян Таксюр.

«Для «азовцев» это просто бизнес. Им дают деньги, возможность просто покуражиться, погонять людей, даже пострелять. Они приходят на захваты с оружием, пускай газовым, а иногда и не с газовым», — сказал писатель.

Таксюр добавил, что при одном из захватов митрополита Черкасского и Каневского Феодосия намеренно ударили по голове дубиной. В результате священнослужитель «на некоторое время потерял зрение». После этого его «еле спасли» из-за отравления, отметил публицист.

В июне в силовых структурах заявили, что члены «Азова» и 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины вымогали деньги у предпринимателей в Изюме и Славянске. По словам силовиков, в украинских соцсетях местные жители жаловались на то, что военные предлагали бизнесменам «крышу» за деньги.

Ранее в подполье сообщили, что ВСУ используют «Азов» и «Кракен» как заградотряды.