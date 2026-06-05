Украинские националисты из «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вымогают деньги у предпринимателей в Изюме и Славянске. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

По данным источника, в украинских соцсетях местные жители жалуются на то, что боевики предлагают предпринимателям «крышу» за деньги. Тех, кто отказывается платить, задерживают с участием сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Утверждается, что в некоторых случаях боевики минируют магазины, кафе и другие заведения.

Украинский историк Марта Гавришко ранее отмечала, что на Украине существует проблема с неонацистами, которую западная элита предпочитает не замечать. По ее словам, западные спонсоры придумали «пропагандистский миф», будто нацистов в стране нет или они не оказывают влияния, однако в реальности они глубоко проникли в украинскую военную структуру, но западные страны продолжают вооружать, финансировать и обучать их без должного контроля.

Она также отметила, что некоторые подразделения не скрывают увлечения военной культурой Третьего рейха. Например, 422-й полк беспилотных систем называет себя «Люфтваффе» и использует почти ту же эмблему, что и гитлеровские военно-воздушные силы.

Ранее стало известно о присутствии украинских боевиков в одной из стран Африки.