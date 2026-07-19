Напавшего на туристку в грузинской гостинице мужчину задержали

В грузинском регионе Кахетия задержали мужчину, напавшего на российскую туристку в гостинице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидицу произошедшего Владиславу Бородину.

«Полиция нам помогает, они на нашей стороне», — сказала девушка.

По информации Telegram-канала Baza, уроженка Украины приехала из России в Кахетию отметить день рождения. В бутик-отеле Agarani Estate ее компания общалась на русском языке на балконе, что услышал мужчина из соседнего номера. Затем он пришел к отдыхавшим и вступил в конфликт с подругой именинницы. Когда девушка попыталась выпроводить незваного гостя и закрыть за ним дверь, тот ударил ее кулаком по лицу. В отель вызвали медиков, девушку доставили в больницу, а именинница обратилась в полицию.

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