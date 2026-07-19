В Иркутской области мать ушла из дома с младенцем и загадочно пропала

В Иркутской области пропали 34-летняя мать и ее трехмесячная дочь. Об этом сообщает управление МВД по региону.
По данным полиции, обе проживали на улице Степной в поселке Пивовариха. В какой-то момент женщина вышла из дома вместе с ребенком, но назад не вернулась.
Поняв, что члены семьи долго не возвращаются, в полицию обратилась бабушка ребенка. После этого начались поиски.
«Приметы: на вид 30-33 года, рост около 176 см, худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза», – указали приметы пропавшей в публикации полицейские.
На данный момент местонахождение матери и ребенка неизвестно. Полицейские продолжают поиски.
До этого 27 июня мать и дочь ушли из дома в Ачинске и пропали. Спустя неделю поисков девочку без признаков жизни обнаружили около железной дороги, вскоре поймали и мать.
Она призналась, что расправилась с ребенком. По ее словам, это желание было спонтанным.
Ранее стало известно, что в Краснодаре спустя два дня нашли ребенка, который ушел из дома и не вернулся.