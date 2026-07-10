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Общество

«Дура никчемная»: мать убитой в Ачинске девочки назвала «виновных» в ее поступке

Мать убитой в Ачинске девочки обвинила во всем мужа
Кадр из видео/Telegram-канал «Kras Mash»

Мать убитой в Ачинске девочки прокомментировала произошедшее сразу после того, как ее отправили под арест. Об этом сообщает НГС со ссылкой на местные паблики.

По словам женщины, она многие годы подвергалась давлению со стороны семьи. Родственники якобы постоянно гнобили ее, а в последнее время к ним присоединилась и дочь.

«Обзывала, унижала, говорила, что я дура никчемная», – рассказала она.

Родительница заявила, что несколько раз убегала из дома, но в таких случаях мать постоянно уговаривала ее вернуться в семью, к мужу.

По мнению арестованной, в произошедшем виноват именно ее супруг.

В беседе с журналистами россиянка назвала «неожиданным» для себя то, что ее быстро задержали. Говоря о сроке, который она считает для себя адекватным, она не уточнила цифру.

«Ну, маленького не заслуживаю, а большого тоже перебор, особенно с учетом того, что они все сами виноваты», – поделилась женщина.

Женщина ушла с дочерью из дома 27 июля, спустя неделю тело ребенка обнаружили в Ачинске. После этого мать объявили в розыск и вскоре нашли в Новосибирске.

Родительница призналась в содеянном и заявила, что решение убить дочь было спонтанным.

Ранее мать из Ачинска рассказала, как решилась на убийство дочери.

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