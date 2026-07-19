Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

СМИ: во время спуска с Эльбруса погиб 11-летний мальчик

Mash: 11-летний школьник погиб во время спуска с восточной вершины Эльбруса
Артур Лебедев/РИА Новости

Погибшим в ходе спуска с Эльбруса оказался 11-летний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«40-летний Роман М. вместе со своим сыном Платоном из Донецка, но последние годы жили в поселке Рыздвяный Ставропольского края. В прошлом году они уже поднимались на Эльбрус — переночевали в ущелье Адыл-Су, подготовились и почти взобрались на западную вершину. Не дошли 300 метров, так как ребенку стало плохо. Тем не менее на станции Гарабаши они подняли флаг школы, где учился мальчик. После чего получили благодарность от руководства образовательного учреждения», — говорится в посте.

По данным канала, на Эльбрус отец с сыном поднимались несколько дней, а во время спуска оборвался страховочный трос. Как уточняется, мальчик скончался от полученных травм, а мужчина сломал ребра и колени, но смог вызвать помощь.

О случившемся сообщалось в воскресенье, 19 июля. Как выяснили СМИ, сейчас к пострадавшему готовится вылетать эвакуационный вертолет. На место выдвинулись 12 спасателей.

Ранее альпинист сорвался в ущелье Адыл-Су в Кабардино-Балкарии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!