СМИ: во время спуска с Эльбруса погиб 11-летний мальчик

Погибшим в ходе спуска с Эльбруса оказался 11-летний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«40-летний Роман М. вместе со своим сыном Платоном из Донецка, но последние годы жили в поселке Рыздвяный Ставропольского края. В прошлом году они уже поднимались на Эльбрус — переночевали в ущелье Адыл-Су, подготовились и почти взобрались на западную вершину. Не дошли 300 метров, так как ребенку стало плохо. Тем не менее на станции Гарабаши они подняли флаг школы, где учился мальчик. После чего получили благодарность от руководства образовательного учреждения», — говорится в посте.

По данным канала, на Эльбрус отец с сыном поднимались несколько дней, а во время спуска оборвался страховочный трос. Как уточняется, мальчик скончался от полученных травм, а мужчина сломал ребра и колени, но смог вызвать помощь.

О случившемся сообщалось в воскресенье, 19 июля. Как выяснили СМИ, сейчас к пострадавшему готовится вылетать эвакуационный вертолет. На место выдвинулись 12 спасателей.

Ранее альпинист сорвался в ущелье Адыл-Су в Кабардино-Балкарии.