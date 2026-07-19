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Общество

В Москве мужчина проснулся без 500 тыс. рублей на счету после ночи со стриптизершами

112: в Москве мужчина отдал за ночь со стриптизершами 500 тыс. рублей
Global Look Press

Мужчина в Москве лишился 500 тысяч рублей из-за стриптизерш. Об этом сообщает «112».

По данным канала, молодой человек по имени Дмитрий решил провести время с двумя девушками в стриптиз-клубе. Ему удалось договориться с ними на продолжение вечера в отеле, сумма «сделки» составляла 40 тысяч рублей.

После ночи с девушками он заметил, что с его счета пропали 500 тысяч рублей, которые кто-то переводил частями. Дмитрий предположил, что средства забрали гостьи.

Сами танцовщицы заявили, что молодой человек сам тратил деньги на досуг, а уже на утро попросил вернуть средства.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Петербурге невеста оставила жениха без двух миллионов рублей. Когда он уехал в плавание, девушка сняла деньги с его счета и купила квартиру. На суде она заявляла, что молодой человек подарил ей эту сумму.

Ранее сообщалось, что школьница отдала мошенникам деньги и драгоценности после интернет-голосования.

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