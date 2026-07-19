Петербурженка «подарила» себе 2 млн рублей со счета жениха-моряка и попала в суд

Baza: в Петербурге невеста ушла от жениха-моряка и украла у него 2 млн рублей

Жительница Петербурга похитила у жениха два миллиона рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, 29-летний молодой человек планировал купить квартиру и жить в ней вместе с Юлией. Он был моряком, поэтому много времени проводил в плавании. Перед отплытием он составил на девушку доверенность и оставил на своем счету два миллиона рублей.

Пока жених был в плавании, Юлия обзавелась квартирой, за которую заплатила деньгами со счета возлюбленного. Новую недвижимость она оформила на себя. Когда он вернулся, девушка заявила, что хочет расстаться с моряком.

Узнав о «тратах» невесты, мужчина обратился в суд. Во время разбирательств Юлия утверждала, что молодой человек подарил ей эту сумму, но каких-либо доказательств этому предоставить не смогла.

«Судья же посчитала, что доверенность — это не повод превращать чужой банковский счет в личный бюджет», – сообщается в публикации.

В результате суд обязал россиянку вернуть бывшему партнеру потраченное.

Ранее мошенники заставили петербурженку оставить ключи под ковриком и украли 3,3 млн рублей.