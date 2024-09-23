Россиянкам назвали привычки, уничтожающие женское либидо

Женское либидо — это сложный и многогранный аспект здоровья и благополучия. Оно может меняться под влиянием множества факторов, включая физическое и психологическое состояние, стресс, отношения и образ жизни. Недостаток либидо может быть следствием привычек, которые многие женщины могут не осознавать. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова.

Она отметила, что питание играет важную роль в общем состоянии здоровья, включая либидо. Жирная пищевая продукция, профицит потребляемых калорий могут способствовать набору лишнего веса и формированию, связанных с этим хронических заболеваний, что негативно сказывается на либидо.

В связи с этим врач рекомендовала: увеличить потребление свежих фруктов и овощей; включить в рацион орехи, семена, нежирное мясо и рыбу; соблюдать режим питья — недостаток воды может приводить к обезвоживанию и общему ухудшению самочувствия.

«Малоподвижный образ жизни может привести к ухудшению физической формы и снижению уровня энергии. Это, в свою очередь, может снизить либидо. Рекомендации по этому поводу: регулярные занятия спортом, такие как плавание, йога или фитнес, ускоряют обмен веществ и повышают уровень эндорфинов; старайтесь выделять хотя бы 30 минут в день на физическую активность», — добавила акушер-гинеколог.

Еще один важный фактор — хронический стресс, который имеет мощное влияние на психологическое здоровье. Женщины, подверженные частым стрессовым ситуациям, реже испытывают половое влечение.

Чтобы этого избежать, врач рекомендует: практиковать релаксацию и медитацию для снижения уровня стресса; заниматься хобби и увлечениями, которые приносят радость и отвлекают от повседневных забот.

«Недостаток сна и плохое качество сна могут значительно сказываться на уровне энергии и настроении, что, в свою очередь, подавляет либидо. Поэтому важно создать благоприятные условия для сна: затемните комнату, снизьте уровень шума, соблюдайте режим. Ограничьте употребление кофеина и алкоголя перед сном», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, существенно снижать либидо могут создавать тревога, депрессия и низкая самооценка. В связи с этим обратите внимание на свои чувства и эмоции. Если необходимо, не стесняйтесь обращаться к психологу или психотерапевту. Участвуйте в группах поддержки или терапиях, которые помогут вам справиться с психологическими проблемами.

«Поддержание здорового либидо требует комплексного подхода, включающего изменения в образе жизни, питании и психоэмоциональном состоянии. Следуя рекомендациям гинеколога и уделяя внимание своему здоровью, вы сможете повысить уровень своего либидо и улучшить качество жизни», — резюмировала врач.

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