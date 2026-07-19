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Ветеринар назвала опасные причины резкого изменения поведения у животных

Ветврач Фроленко: агрессия и порча вещей могут говорить о боли и стрессе
Peredniankina/Shutterstock/FOTODOM

Животные не испытывают ненависть в человеческом понимании. Чаще всего такое поведение говорит о плохом самочувствии, стрессе или утрате доверия. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветеринар-гастроэнтеролог компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.

Если поведение питомца резко изменилось, это всегда сигнал, что ему некомфортно физически или эмоционально. Причин раздражительного поведения может быть множество, даже плохое питание, которое на постоянной основе вызывает боль в животе и нервирует питомца.

«Если животное постоянно испытывает дискомфорт после еды, страдает от пищевой непереносимости, аллергии или хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, это прежде всего отражается на его поведении. Поэтому важно не только работать с эмоциями, но и обеспечить животному полноценный, биологически подходящий рацион», — сказала Фроленко.

Есть несколько признаков проблем, которые могут казаться «ненавистью».

Например, если раньше питомец охотно ложился рядом, а теперь уходит при каждом приближении. Причина может быть в хроническом стрессе, боли или нарушении чувства безопасности.

«Кошки, например, очень ценят возможность самостоятельно выбирать момент общения. Если постоянно брать их на руки, будить во время сна или навязывать контакт, животное может начать избегать хозяина», — отмечает эксперт.

Собака перестала выполнять команды — тоже не признак ненависти. Игнорирование владельца далеко не всегда связано с упрямством или плохим отношением.

«Стоит исключить проблемы со здоровьем, переутомление или сильный стресс. Иногда животное просто не понимает, чего от него хотят, особенно если правила постоянно меняются», — сказала Фроленко.

Питомец рычит, шипит или кусается: это почти всегда связано не с агрессией ради агрессии, а с защитой.

«Рычание и шипение — это просьба увеличить дистанцию. Гораздо опаснее ситуация, когда животное перестает предупреждать и сразу переходит к укусу. Поэтому никогда не стоит наказывать питомца за предупреждающие сигналы», — объясняет ветврач.

Кошка ходит мимо лотка или собака портит вещи – это тоже не месть или ненависть. Животные не портят вещи назло. За таким поведением могут стоять тревожность, болезни мочевыделительной системы, недостаток активности, скука или сильные изменения в привычной жизни: переезд, ремонт, появление нового члена семьи или другого питомца.

Обратитесь к ветеринару, если питомец стал избегать общения, проявлять агрессию или его поведение резко изменилось без очевидной причины.

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