Россиянам рассказали, кому пересчитают пенсии в августе

С 1 августа 2026 года часть работающих пенсионеров начнет получать страховую пенсию в новом размере, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

Социальный фонд автоматически скорректирует выплаты тем, кто продолжал официально трудиться в течение 2025 года и за кого работодатели перечисляли страховые взносы. Единой суммы повышения не предусмотрено: размер прибавки рассчитывается персонально с учетом пенсионных коэффициентов, заработанных за прошлый год.

Основание для перерасчета — официальная работа пенсионера в предыдущем году. Именно накопленные за 2025 год коэффициенты будут учтены при корректировке страховой пенсии. При этом в рамках ежегодного перерасчета можно учесть не более трех пенсионных коэффициентов.

«Важно не путать этот механизм с индексацией. Индексация предполагает повышение выплат по установленным правилам, тогда как августовский перерасчет напрямую связан с официальной трудовой деятельностью и страховыми взносами», — объяснила она.

Дополнительно обращаться в Социальный фонд не потребуется. Перерасчет пройдет автоматически. Увеличенная выплата поступит по обычному графику доставки пенсии.

«Автоматический формат особенно важен для людей старшего возраста — им не нужно собирать документы или обращаться в госорганы», — отмечает Волкова.

Размер повышения будет разным, воспринимать перерасчет как существенное увеличение дохода не стоит. Однако любые регулярные изменения доходов важно учитывать при планировании бюджета. Дополнительные средства можно распределить в зависимости от текущих задач: повседневные расходы, лекарства, обязательные платежи или накопления.

«Главная ошибка — воспринимать прибавку как свободные деньги, которые можно сразу потратить. Даже небольшое регулярное увеличение дохода принесет больше пользы, если заранее определить его назначение», — предупреждает эксперт.

Августовский перерасчет показывает значимость официального трудоустройства. Волкова советует работающим пенсионерам внимательно относиться к доходам и долгосрочному планированию. Даже при наличии зарплаты и пенсии важно понимать структуру расходов, формировать резерв и планировать крупные траты.

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