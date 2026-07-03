Велосипедистку сдуло на обочину от проехавшей мимо фуры

Под Казанью порыв ветра от фуры сдул с дороги велопутешественницу

Велосипедистку сдуло ветром от фуры на обочину под Казанью. Девушка с напарником планировала добраться из столицы Татарстана до Алтая через Казахстан на электрических велосипедах, но планы оказались сорваны происшествием. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Iptash».

«На выезде из города девушка разогналась до 40 км/ч, велосипед начало кидать туда-сюда порывами ветра. В один момент мимо пронеслась фура — порывом ветра от махины велопутешественницу сдуло на обочину», — сообщается в публикации.

После обращения в медицинское учреждение выяснилось, что велопутешественница получила вывих руки и сотрясение мозга.

До этого появилось видео момента массового ДТП с 17 авто под Нижним Новгородом.

Массовая авария произошла утром 30 июня 2026 года на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, в районе деревни Ольгино. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент столкновения детали машин разлетелись по дороге, при этом сами автомобили получили серьезные повреждения.

В результате ДТП четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы.

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