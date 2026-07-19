Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В США выявили опасность в популярных детских сандалиях

CBS: в США отзывают более 200 тыс. пар детских сандалий из-за риска для детей
Ina Fassbender/Reuters

В США объявили отзыв более 200 тыс. пар детских сандалий бренда Cat & Jack из-за потенциальной угрозы для здоровья детей. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Под отзыв попали сандалии с плетеными ремешками, золотистыми пряжками и пластиковыми жемчужинами. Причиной стали декоративные элементы, которые могут отсоединяться от обуви и создавать опасность удушья для маленьких детей.

По данным Комиссии США по безопасности потребительских товаров, производитель получил 23 обращения, связанные с отрывом декоративных деталей.

При этом случаев получения детьми травм или каких-либо иных последствий к настоящему моменту не зарегистрировано.

Опасные сандалии продавались в магазинах с января по май 2026 года по цене около $20 за пару. Покупателям рекомендовали прекратить пользоваться этой обувью и вернуть ее продавцу либо отправить производителю для получения полного возмещения стоимости.

До этого Минпросвещения сообщило, что тренд «бежевых мам» может быть опасным для ребенка. В письме ведомства отмечается, что младенцы начинают различать основные цвета уже с 20-го дня жизни, а устойчивое восприятие цветовых категорий формируется одновременно с развитием речи и когнитивных способностей.

Ранее врач-остеопат назвал опасную летнюю обувь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!