В США выявили опасность в популярных детских сандалиях

CBS: в США отзывают более 200 тыс. пар детских сандалий из-за риска для детей

В США объявили отзыв более 200 тыс. пар детских сандалий бренда Cat & Jack из-за потенциальной угрозы для здоровья детей. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Под отзыв попали сандалии с плетеными ремешками, золотистыми пряжками и пластиковыми жемчужинами. Причиной стали декоративные элементы, которые могут отсоединяться от обуви и создавать опасность удушья для маленьких детей.

По данным Комиссии США по безопасности потребительских товаров, производитель получил 23 обращения, связанные с отрывом декоративных деталей.

При этом случаев получения детьми травм или каких-либо иных последствий к настоящему моменту не зарегистрировано.

Опасные сандалии продавались в магазинах с января по май 2026 года по цене около $20 за пару. Покупателям рекомендовали прекратить пользоваться этой обувью и вернуть ее продавцу либо отправить производителю для получения полного возмещения стоимости.

До этого Минпросвещения сообщило, что тренд «бежевых мам» может быть опасным для ребенка. В письме ведомства отмечается, что младенцы начинают различать основные цвета уже с 20-го дня жизни, а устойчивое восприятие цветовых категорий формируется одновременно с развитием речи и когнитивных способностей.

Ранее врач-остеопат назвал опасную летнюю обувь.