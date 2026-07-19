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Общество

Физика из института «Роскосмоса» арестовали по делу о госизмене

«Осторожно, новости»: физика из ЦНИИМАШ арестовали по делу о госизмене
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Мещанский суд Москвы арестовал 35-летнего физика Максима К. из подмосковного Щелково по делу о государственной измене. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, мужчину задержали еще 24 июня — в день его рождения — однако о его аресте стало известно только сейчас. Подробности уголовного дела не раскрываются, поскольку материалы имеют гриф «секретно».

Как выяснил канал, Максим К. работал в московском Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМАШ), входящем в структуру «Роскосмоса», и является автором нескольких научных работ по аэродинамике.

По данным Telegram-канала, в 2016 году ученый получил квартиру по программе «Социальная ипотека» как молодой специалист. Кроме научной деятельности, он занимался развитием собственного бизнеса. Также сообщается, что до начала специальной военной операции мужчина регулярно посещал Украину и Молдавию.

В «Осторожно, новости» обратили внимание, что это как минимум четвертый сотрудник ЦНИИМАШ, ставший фигурантом дела о госизмене с 2019 года.

Ранее сообщалось об аресте россиянина, который дважды пытался сбежать на Украину для вступления в ВСУ.

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