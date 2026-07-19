В Ростове-на-Дону два человека попали в больницу после стрельбы

В Ростове-на-Дону два человека получили травмы во время конфликта со стрельбой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел у одного из увеселительных заведений. По данным полиции, между несколькими людьми произошла ссора, во время которой один из них выстрелил. Предварительно, это было травматическое оружие.

Что стало причиной конфликта, не уточняется.

«В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого подобный случай произошел в Петербурге. На улице Массальского один из грузчиков случайно задел машину, которая была припаркована рядом. Недовольный ситуацией водитель бросился к мужчине и достал оружие.

В результате пострадали два человека. Полицейские организовали все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось о стрельбе с пострадавшими на базе отдыха в Башкирии.