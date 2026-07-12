В Башкирии на базе отдыха произошла стрельба с пострадавшими

Отдыхающие подрались и открыли стрельбу на базе отдыха в Уфе

В Уфе на базе отдыха конфликт между отдыхающими закончился дракой и стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По данным полиции, у одного из отдыхающих произошел конфликт с несколькими гражданами. Во время ссоры мужчина нанес одному из оппонентов телесные повреждения и, по предварительным данным, выстрелил из аэрозольного газового пистолета.

Как стало известно Ufa1.ru, в потасовке участвовали около 15 человек, к медикам обратились четверо пострадавших. Одного из них доставили в травмпункт с укусом на большом пальце руки, остальные получили ушибы и ссадины и от госпитализации отказались.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее толпа уфимцев устроила драку на проезжей части.