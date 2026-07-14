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Экпсперты призвали персемотреть границы молодости в России

Геронтолог Новоселов призвал поднять границу возраста молодежи в РФ до 40 лет
dotshock/Shutterstock/FOTODOM

Врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог и спортивный физиолог Валерий Новоселов в беседе с газетой «Взгляд» высказался в поддержку предложения академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко увеличить в России возраст молодежи до 40 лет.

«Не бывает такого, что сегодня вам 34 года и 363 дня и вы молодой, а завтра стали зрелого возраста. Это один и тот же процесс, а поскольку он у всех течет гетерохронно, с разной скоростью, по-разному играют генетические факторы, факторы питания, нагрузки, то и все выглядят по-разному», — сказал Новоселов.

Кандидат биологических наук, член правления геронтологического общества при РАН Александр Халявкин в свою очередь напомнил, что верхняя граница молодости в 40 лет — гораздо ниже тех, что присутствуют в классификациях ВОЗ — 45 и даже 59 лет.

С соответствующей инициативой Онищенко выступил накануне.

По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Более того, сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является «динамической величиной».

Ранее врач объяснил, как узнать свой биологический возраст.

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