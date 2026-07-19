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Общество

В Россию стали меньше привозить пива из Германии

Россия сократила ввоз пива из Германии до исторического минимума
Anton Vierietin/Shutterstock/FOTODOM

Россия в мае сократила закупки немецкого пива до минимальной суммы за всю современную историю — €56 тыс. Об этом сообщает РИА Новости, приводя данные Евростата.

Показатели достигли исторического минимума. Ведомство предоставляет данные с 1988 года.

При этом общие поставки пива из Евросоюза также упали с €2,1 до €1,5 млн. Основными поставщиками пенного напитка остаются Чехия (€599,6 тыс.), Польша (€343,7 тыс.) и Бельгия (€278,9 тыс.).

В начале месяца сообщалось, что в российских магазинах будет расти доля пива из Белоруссии, Китая, Словении, Северной Кореи и других дружественных стран. Как отметил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, наиболее заметной тенденцией пивного рынка будет вывод большого количества новых брендов российских производителей и появление пива из экзотических стран.

Главным же покупателем российкого пива за прошлый год стал Казахстан. Экспорт российского пива в соседнюю страну достиг максимального объема за последние три года в денежном выражении.

Ранее россиянам рассказали, существует ли безопасная доза пива.

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