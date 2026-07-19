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Общество

В Грузии мужчина ворвался в номер компании, говорившей на русском, и разбил лицо туристке

В Кахетии мужчина ворвался к компании, говорившей на русском, и напал на девушку
Shutterstock/EvaL Miko

В Грузии мужчина избил туристку, которая говорила на русском языке. Видео публикует Baza.

Telegram-канал пишет, что родившаяся на Украине девушка приехала в Кахетию из России, чтобы отпраздновать день рождения. Ее компания обращалась на русском на балконе в бутик-отеле Agarani Estate. Разговор молодых людей услышал мужчина из соседнего номера.

Узнав на ресепшене номер комнаты, он пришел к компании. Между мужчиной и одной из подруг именинницы начался конфликт. В ходе него оба кричали, использовали нецензурную лексику и толкались. В итоге девушка попыталась прогнать мужчину и закрыть за ним дверь, а он ударил ее по лицу кулаком. После этого подруга упала, у нее пошла кровь. В отель вызвали медиков, пострадавшую доставили в больницу, а именинница обратилась в полицию, говорится в посте.

В прошлом году в Киеве солдат ВСУ избил женщину из компании, которая слушала музыку на русском языке. Скандал произошел в зоне отдыха, где молодые люди жарили шашлыки. На видеозаписи с места происшествия один из мужчин хватает девушку, которая проводит время со своими подругами, за волосы, толкает и матерится. В ролике также можно увидеть мужчину и женщину, которые на украинском языке угрожают девушкам вызвать полицию за то, что те слушали Валерия Меладзе и группу «Руки Вверх!».

Ранее на Украине предложили переименовать страну в Русь.

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