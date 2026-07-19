Wildberries объявила о скидках для продавцов после атак БПЛА

После налетов БПЛА на логистические центры Wildberries продавцы получат скидки на услуги, сообщила в Telegram-канале создательница маркетплейса Татьяна Ким.

Она заявила, что продавцам сделают скидки на хранение на некоторых складах в ближайшие 45 дней со дня поставки. На транзитные поставки на региональные склады компания предоставит скидку в 100%.

«Это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы», — отметила Ким.

Она добавила, что для создания механизма поддержки продавцов нужно оценить последствия случившегося. На это понадобится около месяца.

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. В регионе после атаки отменили все развлекательные мероприятия.

В Подмосковье пострадал 61 человек, один из них не выжил. В Электростали после падения обломков БПЛА загорелся детсад. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, там тоже возник пожар. Власти заявили об эвакуации роддома, расположенного поблизости.

Ранее Германия начала брать «уроки войны» у ВСУ.