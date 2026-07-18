В WB рассказали о работе ПВЗ и складов после украинской атаки

Сервисы, пункты выдачи и склады Wildberries работают в штатном режиме после атаки ВСУ на два логистических центра маркетплейса в Тамбовской и Московской областях. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса в своем Telegram-канале.

«Текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в наших ПВЗ», — говорится в пресс-релизе.

В компании заверили, что адаптировали бизнес-процессы и перенастроили логистические цепочки, чтобы продолжать обеспечивать покупателям доступ к товарам в пешей доступности от дома.

Основательница маркетплейса Татьяна Ким пообещала, что Wildberries проработает вопрос о выплатах потерявшим товары продавцам и других мерах материальной поддержки. Ранее она сообщила о размерах выплат семьям тех, кто не выжил в результате атаки, и раненым.

Удары украинских беспилотников по логистическим центрам WB в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске были осуществлены минувшей ночью. В обоих случаях Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье о теракте.

В Тамбовской области при атаке не выжили семь человек, еще 25 пострадали, из них 22 госпитализированы.

Ранее Ким рассказала, что происходит с товарами на атакованных ВСУ складах.