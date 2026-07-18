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Общество

Экс-нардеп Украины рассказал, кто стоит за покушением на олигарха Ермолаева

Царев: за покушением на Ермолаева стоят сотрудники лояльного Буданову отдела ГУР
Alexandre Dimou/Reuters

За покушением на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако стоят члены отдела Главного управления разведки, сформированного лично экс-главой управления Кириллом Будановым. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью RT.

По словам Царева, причиной устранения Ермолаева было его спонсирование главного политического соперника Владимира ЗеленскогоВалерия Залужного. Экс-депутат также утверждает, что задержанный по делу сотрудник военной разведки Владислав Реут на допросе в изоляторе СБУ указал на Буданова как на заказчика, заявив о выполнении его прямых указаний.

Царев добавил, что после официального ухода Буданова из ГУР значительная часть ведомства была очищена от его сторонников. Однако сохранилось подразделение, созданное и контролируемое лично экс-главой разведки. Как полагает собеседник, именно его сотрудники организовали нападение на Ермолаева.

Те же лица, по его информации, могут быть связаны с покушениями на блогера Анатолия Шария и бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова.

На днях сам Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве, впервые публично высказался о случившемся. В открытом обращении он обвинил в причастности к покушению действующих сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и потребовал инициировать международное разбирательство. Дополнительные подробности о его оценке действий властей и возможных мотивах теракта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что исполнительницу теракта в Монако ликвидировали его организаторы.

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